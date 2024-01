Terribile frontale prima dell'alba a Lurago Marinone: due feriti

Scontro frontale questa mattina 26 gennaio a Lurago Marinone, erano da poco passate le 6 quando sono intervenuti i vigili del fuoco in via Milano. Due i feriti, una donna di 31 anni e un uomo di 35: sul posto le ambulanze del 118 e i carabinieri di Cantù che dovranno ricostruire le dinamiche del sinistro. I due sono stati trasportati all'ospedale. Non si conosce ancora la gravità delle ferite riportate. In aggiornamento.