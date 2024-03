Terribile frontale sulla provinciale, due donne miracolate

Un terribile frontale che fortunatamente non ha causato vittime. Le due donne coinvolte, una di 37 e una di 75 anni, hanno riportato solo lievi ferite. È successo questa mattina 20 marzo alle 9.15 a Fino Mornasco lungo la Sp27 (Valle Mulini) all'incrocio con via Regina. I vigili del fuoco del distaccamento di Cantù sono intervenuti per la messa in sicurezza delle persone e dei mezzi, una vettura con impianto GPL e di una batteria dell'altro veicolo coinvolto.

Sul posto anche la polizia Locale di Fino Mornasco e i soccorsi del 118 che hanno trasportato le due donne in codice verde all'ospedale di Cantù.