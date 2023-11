Terribile frontale e auto fuori strada a Alzate: cinque i feriti

Violento frontale tra due auto questo pomeriggio, domenica 19 novembre intorno alle 15 a Alzate Brianza sulla strada Provinciale 38 che la collega con Cantù.

Grande lo spiegamento dei soccorsi arrivati in codice rosso: tre ambulanze del 118 e l'auto medica sono già sul posto insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco. Cinque i feriti, ma non si conosce la gravità della situazione: si tratta di due donne di 26 e 27 anni, un uomo di 24, uno di 29 e una persona non ancora identificata.

Articolo in aggiornamento.