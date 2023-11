Frontale tra auto a Dizzasco: morto un pensionato di 85 anni

Il terribile incidente, uno scontro frontale tra due auto, è avvenuto ieri mattina 14 novembre a Dizzasco sulla Strada Provinciale 13. Erano le 9.14 quando due auto si sono scontrate, all'angolo con via dei Fiori nella frazione di Muronico. Grande lo spiegamento di soccorsi per i 5 feriti: un 28enne, una donna di 52 anni e una di 79 e Alfredo Maglia di 85 anni.

Il pensionato che viveva a Colonno, era stato trasportato in ospedale in codice giallo ma poi le sue condizioni si sono aggravate ed è morto all'ospedale Sant'Anna. Nell'incidente ferite anche la moglie di 79 anni e la figlia di 52, che era alla guida della Fiat Panda. Il conducente della 500 Abarth, il 28enne, avrebbe riportato lievi ferite. Ai carabinieri il compito di stabilire le dinamiche e le responsabilità del sinistro.

Alfredo Maglia, ora in pensione, era stato lo storico panettiere del paese ed era molto conosciuto e ben voluto in città. Ora si teme per la moglie, ricoverata a Varese. Anche lei avrebbe riportato serie ferite.