Como, pedone investito in via Dante: è gravissimo

L'incidente questa mattina, martedì 23 gennaio 2024 a Como in via Dante Alighieri. Un pedone, un uomo di 78 anni, è stato investito e verserebbe in condizioni critiche all'ospedale Sant'Anna. Il fatto è avvenuto intorno alle 9.30 e come riportato su Areu (Agenzia regionale emergenze urgenze) l'uomo è stato soccorso in codice rosso (massima gravità) e portato dalla Croce Rossa di Lipomo al nosocomio di San Fermo della Battaglia. Sul posto anche i vigili urbani e i carabinieri che dovranno ricostruire le dinamiche dell'incidente al momento non chiare. In aggiornamento