Incidente nella notte in via Borgo Vico, tre persone coinvolte

Incidente nella notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo a Como in via Borgo Vico. Erano quasi le 2 quando i vigili del fuoco sono intervenuti all'altezza del civico 170 in soccorso di un passeggero rimasto incastrato nell'auto che, secondo le pochissime informazioni, sarebbe andata a sbattere contro un muro. Tre le persone coinvolte: un 22enne, un uomo di 46 anni e uno di 36. Nessuno dei tre è grave. Le ambulanze della Croce Rossa arrivate sul posto hanno trasportato i tre feriti in codice verde all'ospedale Sant'Anna. Presente anche la polizia di Stato per ricostruire le dinamiche del sinistro.