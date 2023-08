Colverde, auto va fuori strada, sbatte contro una pianta e si ribalta: in ospedale due giovani

Intorno alle 3.20 della scorsa notte un'auto è uscita fuori strada a Colverde in via Raimondi e si è ribaltata. All'interno un ragazzo di 19 anni e una ragazza di 24 che sono stati soccorsi dal 118. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco della sede centrale di Como per la messa in sicurezza dell'auto e della pianta divelta dall'impatto. I carabinieri di Olgiate Comasco si sono occupati invece dei rilievi.

I due giovani sono stati trasportati all'ospedale Sant'Anna in codice verde. Le ferite riportate non sembrerebbero gravi.