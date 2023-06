Centro Valle Intelvi, scontro auto moto: gravissimo 17enne

Lo scontro tra l'auto e il motocilco è avvenuto oggi 27 giugno a Centro Valle Intelvi in via per Casasco all'altezza del civico 23 intorno alle 8.30. Non sono ancora chiare le dinamiche del sinistro su cui indaga la polizia stradale. Ad avere la peggio il ragazzo di 17 anni in sella alla motocicletta che è rimasto gravemente ferito. Sul posto i soccorsi Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) in codice rosso con l'elisoccorso decollato da Como Villa Guardia che ha trasportato il giovane all'ospedale San Gerardo di Monza dove è arrivato alle 9.41. Si attendono aggiornamenti ufficiali.