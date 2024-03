Urta una ringhiera, va a sbattere contro due auto in sosta e si ribalta: ferita una donna

Incidente in codice giallo questa sera 31 marzo intorno alle 20.20 a Carate Urio con intervento dei vigili del fuoco. Secondo quanto è stato possibile ricostruire l'auto guidata da una donna di 39 anni (come riporta Areu, agenzia regionale emergenze urgenze) mentre transitava in via Santa Marta all'altezza del civico 28, ha urtato la ringhiera di una abitazione privata per poi fermare la sua corsa contro due autovetture parcheggiate.

L'auto si è anche ribaltata. Sul posto oltre ai vigili del fuoco anche i carabinieri e i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica. La donna è stata trasportata al Sant'Anna e nonostante le ferite riportate non sarebbe in pericolo di vita.