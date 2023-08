Cantù, l'auto finisce contro un muretto: ferito un uomo di 33 anni

I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo la mezzanotte a Cantù in via Tonale (frazione Cascina Amata) per un'auto finita fuori strada contro un muretto. L'uomo alla guida, un 33enne, è stato portato in codice giallo all'ospedale di desio.

Sul posto anche l'ambulanza, l'auto medica e gli uomini della polizia locale che dovranno ricostruire le dinamiche dell'incidente. Non risultano essere coinvolti altri veicoli.