Un autobus di Asf Autolinee si è schiantato contro il guardaril della rotatoria dell'alambicco, in via Cecilio a Como. Il mezzo coinvolto nell'incidente è un bus della linea 1. Quattro le persone coinvolte e soccorse. Al momento non è chiaro se l'autista abbia avuto o meno un malore. Non risultano feriti gravi. L'incidente è avvenuto intorno alle 22 del 6 gennaio 2023.