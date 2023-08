Bellagio, incidente in moto nella notte: atterra l'elisoccorso. Un ferito

Incidente a Bellagio in via Valassina questa notte alle 3 circa. Per quanto è stato possibile ricostruire si tratterebbe di una caduta dalla moto. I soccorsi del 118, così come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenze urgenze) sono partiti in codice rosso. L'elisoccorso è decollato da Como Villa Guardia per soccorrere il centauro, un uomo di 43 anni che è stato trasportato all'ospedale Manzoni di Lecco. Sul posto anche un'ambulanza e i carabinieri che ricostruiranno le dinamiche del sinistro. Al momento non sembrano essere coinvolti altri veicoli. Nonostante la gravità delle ferite riportate l'uomo non sarebbe in pericolo di vita.