Auto ribaltata sulla Statale dei Giovi: un ferito

L'incidente è avvenuto la scorsa notte intorno alle 3.30 sulla Statale dei Giovi, all'altezza di Fino Mornasco (località Grillo). Non si conoscono ancora le dinamiche del sinistro per cui un'auto si è ribaltata in mezzo alla strada. Non sembrano essere stati coinvolti altri veicoli. L'ambulanza è scattata in codice rosso ma le ferite riportate dall'uomo alla guida, un 53enne, non sembrerebbero gravi. Sul posto oltre ai vigili del fuoco e ai soccorritori del 118 anche i carabinieri di Cantù.