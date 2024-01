Auto ribaltata tra Lambrugo e Merone: grande spavento per un 19enne

Auto ribaltata in via Battisti, la strada che collega il comune di Lambrugo con quello di Merone. L'incidente è avvenuto oggi venerdì 5 gennaio intorno alle 12.50. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco di Erba, la polizia Locale e un'ambulanza. Nel sinistro non sarebbero coinvolti altri veicoli e nonostante il grande spavento il 19enne alla guida dell'auto non ha riportato gravi ferite. Da chiarire le dinamiche dell'incidente.