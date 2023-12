Auto ribaltata a Cucciago: 31enne in ospedale al Sant'Anna

Grande spavento ieri sera 30 dicembre 2023 poco dopo le 22 a Cucciago. In via Stazione all'altezza del civico numero 6 un'auto con a bordo un uomo di 31 anni si è ribaltata. Non sono ancora state stabilite le dinamiche dell'incidente in cui non sono rimasti coinvolti altri mezzi. I soccorsi del 118 Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) sono partiti in codice rosso con ambulanza e auto medica. Intervenuti anche i vigili del fuoco di Como e i carabinieri. Il 31enne è stato portato al Sant'Anna in codice giallo (media gravità) e non sarebbe in pericolo di vita.