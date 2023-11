Auto ribaltata a Bulgarograsso: illeso il conducente

Grande spavento ieri sera domenica 26 novembre a Bulgarograsso di fronte al Bennet in via IV novembre. Erano le 21.07 quando sono stati chiamati i vigili del fuoco e i soccorsi del 118 per un'auto che si era ribaltata in strada. L'intervento è scattato in codice rosso ma fortunatamente il 31enne alla guida non ha riportato ferite gravi ed è uscito autonomamente dall'auto. L'uomo è stato comunque portato in codice verde all'ospedale Sant'Anna per i dovuti controlli. Non risultano essere stati coinvolti altri veicoli.