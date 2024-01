Auto ribaltata ribaltata ad Alzate Brianza: ferita una 22enne

Incidente in via Santuario ad Alzate Brianza poco prima delle ore 18.30 del 2 gennaio 2024. Un'auto guidata da una giovane di 22 anni si è ribaltata finendo fuori strada. La ragazza è stata soccorsa dai vigili del fuoco che l'hanno estratta dall'abitacolo e affidata alle cure del personale del 118 intervenuto con un'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa di Cantù. La 22enne è stata trasportata all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Nonostante le ferite e lesioni la ragazza non è in pericolo di vita.