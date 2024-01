Auto finisce nel lago a Colico: una donna morta

Colico è stata teatro di un grave incidente poco dopo le 16 del 2 gennaio 2023. Come riferito da LeccoToday la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata con codice rosso per un'auto finita nelle acque nei pressi dell'Abbazia di Piona, nella località di Olgiasca. Secondo le prime informazioni, il veicolo trasportava tre persone. Due uomini sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale, mentre una donna, Manuela Spargi di 56 anni, è morta.

Ingente la mobilitazione dei soccorsi: i pompieri da Lecco, Bellano, Dongo (Como) e Morbegno (Sondrio) sono giunti sul luogo con gommoni, sommozzatori provenienti da Milano, squadre nautiche e da terra. Anche i sanitari della Croce Rossa di Colico, del Soccorso Bellanese e due automediche sono stati chiamati in azione, insieme ai carabinieri per fornire supporto.

Gli elicotteri delle basi ospedaliere di Papa Giovanni XXIII di Bergamo e di Caiolo (Sondrio) sono stati mobilitati per intervenire. Le condizioni dei tre occupanti, due uomini di 60 e 79 anni, sarebbero gravi. Il primo è stato ricoverato a Varese mentre il secondo è stato recuperato in arresto cardiocircolatorio e trasportato all'ospedale di Gravedona. Nel frattempo, si sta lavorando per evitare che il veicolo coinvolto nell'incidente finisca in profondità, evitando così la dispersione di liquidi inquinanti e carburante. La situazione è in continuo monitoraggio mentre proseguono gli sforzi di soccorso e recupero.