Auto fuori strada nel dirupo a Cantù: tra i feriti un bimbo di 3 anni

Auto fuori strada in un dirupo a Cantù in via Como questo pomeriggio domenica 6 agosto intorno alle 18.14. Le dinamiche dell'incidente non sono ancora state rese note ma al momento non risultano coinvolti altri veicoli. I soccorsi, secondo quanto riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) sono scattati in codice rosso (poi diventato giallo) e si è alzato in volo anche l'elisoccorso decollato da Como Villa Guardia. Sul posto i vigili del fuoco, tre ambulanze del 118 e i carabinieri di Cantù. Tra i feriti un uomo di 44 anni, una donna di 40 e un bimbo di 3. Nessuno sarebbe in pericolo di vita. Si attendono aggiornamenti ufficiali.