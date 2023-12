Si schianta contro un palo della luce: un ferito a Tavernerio

Incidente a Tavernerio nella tarda serata del 26 dicembre 2023. Un'auto guidata da un ragazzo di 26 anni si è schiantata contro un palo della luce mentre percorreva via 1° Maggio. Lo schianto è avvenuto in corrispondenza del civico 17. Nessun altro veicolo risulta coinvolto nel sinistro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del tratto stradale interessato dall'incidente, mentre un'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa di Como hanno soccorso il 26enne che è stato trasportato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo.