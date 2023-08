Grande spavento a Asso, auto fuori strada finisce nel dirupo: in ospedale due giovanissimi

Erano circa le 23.50 di ieri sera 9 agosto quando i vigili del fuoco di Como sono intervenuti a Asso sulla Sp41 per una macchina finita fuori strada e scivolata nel dirupo. I soccorsi sono scattati in codice rosso: sul posto anche tre ambulanze e i carabinieri. Fortunatamente i due giovanissimi che occupavano la vettura, un ragazzo di 19 anni e una ragazza di 18, non hanno riportato gravi ferite e sono stati trasportati all'ospedale di Erba in codice verde.