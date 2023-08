Incidente a Porlezza: anziana si schianta contro guard rail

Incidente a Porlezza intorno alle ore 14 del 3 agosto 2023. Una donna di 71 anni stava percorrendo via Manzoni alla guida della sua auto quando ha perso il controllo ed è andata a sbattere contro il guard rail al lato della strada. Le ragioni della perdita di controllo del veicolo non sono state ancora chiarite ma si pensa possa essersi trattato di un malore. La donna è stata soccorsa da un'automedica e da un'ambulanza della Croce Azzurra di Porlezza ed è stata trasportata all'ospedale di Menaggio in codice giallo. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco.