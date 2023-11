Investita sulle strisce pedonali: 32enne in ospedale

Incidente a Albese con Cassano oggi pomeriggio mercoledì 29 novembre alle 15.30 circa in via Roma (la vecchia provinciale 37), all'altezza del civico 64. Una donna di 32 anni è stata investita da un'auto mentre attraversava sulle strisce. Secondo quanto è stato possibile ricostruire sarebbe stata trascinata dal mezzo per diversi metri. I soccorsi, come riporta Areu (Agenzia regionale emergenze urgenze) sono partiti in codice rosso con un'ambulanza e l'auto medica. I soccorritori, una volta sul posto, hanno effettuato le prime cure alla donna che non sarebbe in pericolo di vita nonostante i vari traumi riportato. È stata trasportata in codice giallo (media gravità) all'ospedale Sant'Anna dalla Croce Rossa di Lipomo dove è arrivata alle 16.21. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Como che dovranno ricostruire con esattezza le dinamiche del sinistro.