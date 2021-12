Paura a Pusiano per un tetto in fiamme: non si segnalano feriti

Ieri sera 1° dicembre intorno alle 21.30 i vigili del fuoco dei distaccamenti di Erba, Canzo e Como sono intervenuti urgentemente a Pusiano, in via Garibaldi per domare le fiamme sul tetto di un casolare. Date le strade particolari da percorrere sono arrivati anche dei mezzi boschivi. L'incendio ha bruciato ben 50 metri quadrati del tetto del casolare. Bisogna ancora stabilire il motivo per cui abbia preso fuoco ma non si segnalano feriti.