San Fermo, incendio spaventoso in una villa in via Mazzini

L'allarme è stato lanciato alle 14 circa di oggi domenica 28 novembre. Una villa in via Mazzini a San Fermo (Cavallasca) sta andando a fuoco. Dalle primissime informazioni ricevute da un testimone (autore di questi video) sono già sul posto i vigili del fuoco, un'ambulanza e un'automedica.

Intervenuti anche i carabinieri di Como per cercare di ricostruire le dinamiche dell'incendio. Possibili disagi al traffico in via Mazzini a Cavallasca. Si segnalano due feriti, tra cui un'anziana di 91 anni. Le prime informazioni dagli organi ufficiali spiegano che l'incendio sarebbe partito dal box dove avrebbero preso subito fuoco due auto, due motociclette e un gommone. Le fiamme si sono poi dilagate al piano superiore rendendolo inagibile.