Alle 6.20 di oggi, domenica 8 ottobre, i vigili del fuoco sono intervenuti con tre mezzi a Como in via Milano per domare le fiamme di un incendio che è scoppiato in un'abitazione a piano terra. Sul posto sono arrivate anche alcune unità della polizia di Stato e della Locale. Non si segnalano feriti e sono in corso le indagini per capire le origini delle fiamme. Articolo in aggiornamento.