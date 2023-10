Questa mattina, domenica 8 ottobre, intorno alle 7.00 i vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra del distaccamento di Canzo per spegnere l'incendio che si è generato da una macchina in transito in via Carabinieri Lombardi. Non si segnalano feriti, sul posto anche una pattuglia radiomobile dei carabinieri.