Cantù, il materasso in mansarda prende fuoco alle 2 di notte

I vigili del fuoco del distaccamento di Cantù e di Como con autoscala, sono intervenuti questa notte alle 2 a Cantù via Collodi per l'incendio di un materasso in una mansarda di abitazione. Il pronto intervento ha consentito di limitare i danni da combustione ad una piccola porzione di travi del tetto e agli arredi. Non si segnalano feriti. Non è ancora stata stabilita la dinamica con cui è scoppiato l'incendio nel cuore della notte.