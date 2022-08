Prende fuoco mentre va: auto in fiamme a Fenegrò

Mentre stava procedendo lungo via Milano a Fenegrò, un'auto ha preso fuoco. L'incendio è divampato improvvisamento ma gli occupanti hanno avuto il tempo di fermarsi a abbandonare il veicolo. E' accaduto intorno alle ore 15.20 del 17 agosto 2022. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di una squadra del distaccamento di Appiano Gentile che hanno provveduto alle operazioni di spegnimento e alla messa in sicurezza dell'area. Non si segnalano feriti.