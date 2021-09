Valmorea, quattro squadre dei vigili del fuoco per domare le fiamme su un tetto

Fiamme alte a Valmorea: questa mattina, 19 settembre un tetto ha preso fuoco e l'incendio si propagava velocemente. Per domarlo sono intervenute con urgenza 4 squadre dei vigili del Fuoco da Como, Lomazzo e Appiano Gentile. L'incendio è stato quindi fermato all'altezza del piano mansardato evitando altre conseguenze. Non si segnalano feriti. Secondo le prime ipotesi degli addetti ai lavori si sarebbe trattato di un fulmine che ha colpito il fabbricato, ma le ricostruzioni sono ancora in corso.

Ricordiamo che oggi sul Comasco e in altre aree della Lombardia c'è un'allerta meteo proprio per piogge e temporali, quindi l'ipotesi del fulmine è coerente con le condizioni climatiche che potrebbero anche peggiorare nel corso della giornata.