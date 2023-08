Il frontaliere che minaccia e picchia la madre quando torna a casa dalla Svizzera

Era domiciliato in Svizzera, doveva lavorava, ma quando rientrava in Italia tornava a casa dalla madre dove era ufficialmente residente, in un paese vicino a Turate. Al suo rientro, però, ha trovato questa volta i carabinieri che gli hanno notificato il provvedimento di allontanamento dalla casa famigliare e il divieto di avvicinamento alla parte offesa, vale a dire sua mamma. Infatti, l'uomo, 35 anni, era solito minacciare e maltrattare, anche fisicamente, la povera donna la quale, però, dopo l'ennesimo episodio di violenza ha deciso di sporgere denuncia contro il figlio. Da qui il provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria.