Quali sono i vantaggi di un frigorifero americano: la guida completa al modello side by side

In cucina l’elettrodomestico di cui non si può fare assolutamente a meno è il frigorifero, il suo compito è quello di conservare il cibo al fresco sia in estate che in inverno. Nel corso degli anni è diventato sempre più smart e anche per quanto riguarda i modelli c’è stata una notevole evoluzione.

Accanto a quelli combinati, monoporta o a doppia porta, si stanno diffondendo sempre di più i modelli side by side, conosciuti anche come frigoriferi “americani” perché originari proprio degli Stati Uniti.

Oltre a una questione estetica, questi frigoriferi vengono scelti soprattutto da chi ha famiglie numerose, fa scorte di cibo e ha bisogno di un apparecchio capiente.

Le dimensioni di un frigorifero “americano”

Se abbiamo una cucina ampia e siamo alla ricerca di un modello in grado di conservare tutte le scorte di cibo fresco e congelato che abbiamo in casa, allora il frigorifero side by side è quello di cui abbiamo bisogno. Le dimensioni sono importanti per questo la cucina deve essere spaziosa così da poterlo installare e permetterci di muoverci agevolmente nella stanza. Questo modello ha una profondità che va dai 75 agli 80 centimetri, mentre la larghezza può variare e arrivare fino a un metro.

Quello che rende questi modelli differenti rispetto a quelli combinati è la capacità, in grado di arrivare fino a 600 litri. Per sfruttarli al meglio, dobbiamo sceglierli in base al nucleo familiare, ad esempio per una famiglia di 4-5 persone è sufficiente un frigo che va dai 300 ai 400 litri, mentre se in casa ci sono più di 6 persone se ne deve scegliere uno che va oltre i 400 litri.

Questi modelli hanno un peso notevole quindi se optiamo per quelli a incasso dobbiamo valutare bene il posto in cui posizionarli prima di installarli. Nel caso di quelli a libera istallazione, invece, siamo più liberi di cambiare la posizione, perché anche se il peso è notevole è più facile spostarlo.

Tipologie e materiali dei frigoriferi side by side

Il frigorifero all’americana si contraddistingue per le sue dimensioni, ma anche la tipologia ha un ruolo centrale quando si tratta di scegliere il modello che fa per noi:

Frigoriferi side by side a 2 porte : somiglia ad un armadio e le porte sono posizionate una accanto all’altra, di solito il congelatore si trova a sinistra, mentre il frigorifero a destra

: somiglia ad un armadio e le porte sono posizionate una accanto all’altra, di solito il congelatore si trova a sinistra, mentre il frigorifero a destra Frigorifero side by side 4 porte: il modello detto anche “French door” ha la zona frigo posizionata in alto, mentre il congelatore in basso. In molti casi questi modelli hanno un cassetto scorrevole tra il reparto frigo e quello congelatore

Per quanto riguarda il materiale il più diffuso, è l’acciaio inox che gli regala un aspetto gradevole, mentre gli scomparti interni sono realizzati o in plastica o in vetro, pensati per resistere alle basse temperature

Sistema di raffreddamento del frigorifero

Il frigorifero side by side può avere differenti sistemi di raffreddamento:

Statico : l’umidità all’interno del frigorifero è pensata per conservare alla perfezione i cibi

: l’umidità all’interno del frigorifero è pensata per conservare alla perfezione i cibi Ventilato : la temperatura e l’umidità sono distribuiti in modo omogeneo così da avere il ripristino della temperatura dopo l’apertura della porta

: la temperatura e l’umidità sono distribuiti in modo omogeneo così da avere il ripristino della temperatura dopo l’apertura della porta No frost : la tecnologia evita la formazione di brina e crea una temperatura ideale in tutti i vani

: la tecnologia evita la formazione di brina e crea una temperatura ideale in tutti i vani Dual no frost: unisce le prestazioni del sistema no frost con quello ventilato

Le funzioni extra dei frigoriferi side by side

I frigoriferi americani hanno una serie di caratteristiche che li hanno resi smart, come:

Collegamento Wi-Fi : il frigorifero può essere gestito da remoto tramite smartphone o pc

: il frigorifero può essere gestito da remoto tramite smartphone o pc Pannelli luminosi : realizzati in vetro sono pensati per guardare all’interno del frigorifero senza necessariamente aprirlo

: realizzati in vetro sono pensati per guardare all’interno del frigorifero senza necessariamente aprirlo Door in door : il vano all’interno della porta principale può essere aperto in modo indipendente e prelevare i cibi che vengono utilizzati di più

: il vano all’interno della porta principale può essere aperto in modo indipendente e prelevare i cibi che vengono utilizzati di più Dispenser acqua e ghiaccio: permette di avere il ghiaccio o l’acqua fredda sempre a disposizione, ma bisogna collegarlo a una rete idraulica

Consumi di un frigorifero side by side

Il frigorifero è un elettrodomestico che deve rimanere acceso 24 ore su 24 per questo bisogna fare attenzione alla classe energetica e ai consumi. La maggior parte dei frigoriferi side by side si contraddistingue per consumi bassi e l’appartenenza a una classe energetica efficiente, ma in ogni caso consumano di più rispetto ai frigoriferi combinati.

