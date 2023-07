Ospedale di Menaggio, grande adesione alla petizione per la riapertura dei reparti chiusi: già 2mila firme

Continua la raccolta firme sostenuta dalla Uil del Lario e promossa dal comitato civico per la riapertura dei reparti chiusi dell'ospedale di Menaggio. Un tema molto sentito dalla popolazione dell'alto Lario, la grande adesione alla petizione ne è la dimostrazione. "In pochissime settimane - spiega Dario Esposito (Uil del Lario) - abbiamo raccolto già quasi 2mila firme. E' il segno di un'elevata partecipazione di popolo davanti alla quale chi ha la competenza per decidere a livello locale, ma sopratutto a livello regionale, non potrà restare indifferente. La Regione dovrà prendere atto di questa volontà popolare quando a settembre concluderemo la raccolta firme e la presenteremo al Pirellone".