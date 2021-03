I segreti per rimanere in forma dopo i 40 anni a partire dalla dieta

Quante volte nella vostra vita vi è capitato di pensare "ho un metabolismo veloce, non ho bisogno di fare grandi sforzi per mantenermi in forma" oppure esattamente il contrario? In entrambi i casi è bene sapere che con l'avanzare dell'età, purtroppo, anche chi fortunatamente è nato con un metabolismo veloce dovrà fare prima o poi i conti con la bilancia. Infatti, il metabolismo cambia e rallenta. Questo accade già a partire dai 20 anni, anche se tali cambiamenti sono minimi e all'inizio risultano impercettibili. Poi dai 25 anni in su esso inizia a rallentare in modo più costante, assistendo ad ulteriori rallentamenti ogni anno fino ad arrivare al picco dopo i 30/40 anni. Ma l’arrivo dei 40 anni, sia per gli uomini che per le donne non deve essere assolutamente visto come l’inizio di un decadimento fisico e mentale.