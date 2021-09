Vaccini ai bambini dai 5 agli 11 anni, la Lombardia attende solo il sì

Lo ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana a Zapping su Rai Radio 1 rispondendo alla domanda se la Regione è pronta ad aprire alle vaccinazioni pediatriche contro il Covid, dopo gli studi di Pfizer che ne hanno attestato la sicurezza anche per i bambini tra i 5 e gli 11 anni d'età. "Da noi ha avuto anche un notevole riscontro la vaccinazione dei ragazzi dai vaccinazione ragazzi dai 12 ai 19 anni", ha sottolineato Fontana.

Nel frattempo, in Regione si parte con la terza dose, mentre qualcuno si augura che il suo effetto contro il covid duri anni. Il ciclo vaccinale a 3 dosi è previsto per le persone immunocompromesse (trapiantati e gravi immunodepressi) e la dose addizionale deve essere somministrata almeno dopo 4 settimane dalla seconda dose. Partirà invece l'11 ottobre il richiamo con una 3° dose per i 680.00 over80, gli 80.000 ospiti delle RSA e i 396.000 operatori sanitari. Per queste categorie, il richiamo è previsto dopo almeno 6 mesi dalla seconda dose. È utilizzabile indifferentemente uno dei vaccini mRNA.

Come prenotare la terza dose del vaccino

Il sistema di prenotazione e registrazione sarà sempre gestito da Poste tramite 'agenda dedicata'. È comunque possibile effettuare la prenotazione presso le farmacie aderenti. La somministrazione al personale sanitario sarà effettuata presso la propria struttura ospedaliera. Gli ospiti delle RSA riceveranno la somministrazione presso la struttura in cui si trovano.