Vaccini anti-covid, i dati dell'8 gennaio: 12mila somministrazioni in Lombardia

Nelle strutture sanitarie della Lombardia, nella giornata dell'8 gennaio, sono state effettuate 12mila vaccinazioni anti covid. Il dato complessivo sale, quindi, a oltre 46.500 somministrazioni dall’inizio della campagna vaccinale anti-covid.

Un risultato, quello finora raggiunto dalla Lombardia, che non viene affatto considerato buono. Infatti la nostra Regione rispetto ad altre ha totalizzato finora meno vaccinazioni. Un dato che per i i sostenitori dell'importanza della vaccinazione è poco incoraggiante se si pensa che qui vive un sesto della popolazione italiana e che qui c'è il maggior numero di strutture sanitarie.

Per rispondere alle molte domande e perplessità dei cittadini l'Agenzia italiana del farmaco ha approntato una pagina web con le cosiddette faq, cioè le domande più frequenti alle quali prova a dare risposte.