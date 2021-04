Covid, vaccinazioni per gli over 70: tutte le date e come prenotarsi

Le Poste prendono il comando. In Lombardia, già dallo scorso venerdì 2 aprile la prenotazione dei vaccini anti Covid-19 sono gestita da Poste Italiane. Aria, la società di Palazzo Lombardia, lascia definitivamente la scena dopo i disagi dovuti agli sms mai partiti con conseguenti appuntamenti salvati.

Il piano di regione Lombardia per la fascia 70-79

75-79 anni, prenotazioni dal 2 aprile, vaccinazione dal 12 aprile al 26 aprile

70-74 anni, prenotazione dal 15 aprile, vaccinazione dal 27 aprile all'8 maggio

Le altre fasce

60-69 anni, prenotazione dal 22 aprile, vaccinazione dal 9 maggio al 18 maggio

50-59 anni, prenotazione dal 30 aprile, vaccinazione dal 19 maggio al 7 giugno

under 49, prenotazione dal 14 maggio, vaccinazione dall'8 giugno al 18 luglio

Come prenotare il vaccino sul sito di Poste

Ma come funziona? Il sito è raggiungibile a questo link e, di volta in volta, sarà aperto alle categorie che possono prenotare. In Lombardia i primi che potranno iscriversi sul sito di Poste sono stati quindi gli over 75. La fase massiva delle vaccinazioni, stando a quanto riferito dal presidente Attilio Fontana, partirà infatti dal 13 aprile proprio con quella fascia d'età, mentre gli over 80 dovrebbero ricevere tutti almeno la prima dose entro l'11 del mese in corso.



Per iscriversi serve un documento d’identità, la tessera sanitaria e il Cap del luogo di residenza, che vanno inseriti nella seconda schermata che si apre in automatico sul sito. A quel punto il portale offre un elenco di centri vaccinali - distribuiti in base alla distanza dalla residenza e trovati grazie al Cap - e giorni e orari per il potenziale appuntamento.



Una volta che l’utente avrà selezionato le scelte, la piattaforma elaborerà le informazioni e invierà un sms di conferma. Sarà possibile prenotare tramite il sito www.prenotazionevaccinocovid.regione.lombardia.it , o telefonando al numero verde 800894545 che risponderà dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. Si potrà prenotare anche agli ATM Postamat di Poste Italiane inserendo la propria tessera sanitaria dove normalmente si inserisce il bancomat, oppure rivolgendosi ai portalettere che per prenotare utilizzeranno i loro palmari in dotazione.