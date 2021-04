Tampone covid, nei supermercati arriva il kit fai da te

In Svizzera viene distribuito un kit gratuito di 5 tamponi. In Italia arriva invece il kit fai da te ma si paga: ogni singolo autotest costerà dai 6 agli 8 euro. Si tratta a tutti gli effetti di un test rapido per l’autodiagnosi della positività o negatività da covid. Il prodotto sarà in commercio a partire dalla prima settimana di maggio e potrà essere acquistato nei supermercati, nei negozi e nelle attività commerciali che decideranno di distribuirlo.

La possibilità di effettuare un test antigenico rapido a casa, senza andare in farmacia, rappresenta un altro passo importante per garantire la sicurezza di tutti in mondo più rapido. Il kit rapido Bosom - spiega l’azienda produttrice in una nota- per l’autodiagnosi del coronavirus è stato il primo prodotto ad essere debitamente testato e certificato CE dall’organismo notificato dell’UE TÜV SÜD Product Service GmbH, che conferma la qualità e l’affidabilità del prodotto”.

“Siamo molto orgogliosi di poter fornire a tutta l’Europa il test per l’autodiagnosi ‘Bosom’ ‘Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card’, un prodotto di alta qualità che può aiutare a contenere e combattere la pandemia – afferma Moritz Bubik, Amministratore delegato dell’azienda Technomed. -I prodotti che contribuiscono al contenimento della pandemia devono anche offrire qualità, affidabilità, disponibilità e accessibilità economica comprovate. Solo completando il processo di certificazione è possibile dimostrare la qualità e l’affidabilità che gli utenti finali si aspettano e meritano”.

“Il test per l’autodiagnosi del coronavirus viene eseguito- spiega la nota- tramite un tampone della regione nasale anteriore, fornisce il risultato dopo circa 15 minuti, e rileva tutte le mutazioni del virus attualmente conosciute. Il kit rapido include una scheda per il test rapido dell’antigene SARS-CoV-2, un tampone sterilizzato, un tubo con tappo contagocce per l’estrazione dell’antigene, la soluzione reagente per l’estrazione del campione e le istruzioni per l’utilizzo. Il test ha inoltre ricevuto un’approvazione speciale dall’Istituto federale per i farmaci e i dispositivi medici tedesco (BfArM) lo scorso 24 febbraio 2021, una fatto questo che ha permesso di accelerare i tempi dell’approvazione”.