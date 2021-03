Svizzera, arriva il test covid fai da te gratuito: disponibile in farmacia

Sarà disponibile in Svizzera il test fai da te per capire se si è positivi o meno al covid. Si potrà avere, a partire dal 7 aprile nelle farmacie. L'invito del presidente dell’Associazione dei farmacisti Pharmasuisse Martine Ruggli, è quello di non ammassarsi per prendere il test (5 al mese sono gratuiti per gli Svizzeri).

Come funzionano? Bisogna inserire una specie di bastoncino nel naso, un pò come si vede fare per i test PCR e antigienici, ma non così tanto in profondità, hanno spiegato in conferenza da Berna gli esperti della Confederazione. Dopo di che va messo in un contenitore: dopo qualche minuto se appaiono due linee significa che si è positivi al covid.

In attesa del test fai da te per le vacanze di Pasqua viene consigliato agli svizzeri di fare il tampone 24 ore prima di fare visita a parenti o amici perchè il tampone ha un risultato valido per non più di un giorno quindi, spiegano sempre in conferenza, fare il tampone oggi per andare a far visita ad un parente tra 4 o 5 giorni è inutile.