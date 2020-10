Si arrende anche la Svizzera, da oggi mascherina obbligatoria anche all'aperto

Dopo il raddoppio dei casi registrato in 15 giorni in Canton Ticino, il Consiglio di Stato, durante un breve incontro informativo in streaming, per voce di Norman Gobbi ha reso pubblicamente noto che il governo centrale ticinese ha introdotto nuove misure per contenere il contagio da coronavirus.

Ecco di seguito le misure più importanti

Obbligo di indossare la mascherina anche nall'aperto negli spazi esterni accessibili al pubblico, dove dunque non sia possibile mantenere la distanza. L’obbligo vale anche nel perimetro delle manifestazioni all’aria aperta e nei mercati.

Divieto di attività sportive amatoriali che prevedono un contatto fisico. Il provvedimento non riguarda le attività sportive di allenamento (non competizioni con altre squadre) dei bambini e dei ragazzi in età di scuola dell’obbligo così come l’educazione fisica scolastica:

Divieto di manifestazioni private con più di 15 persone in strutture non accessibili al pubblico.

Obbligo per i ristoranti di adottare ai tavoli la distanza minima di 1,5 metri e di massimo di 4 persone per tavolo (ad eccezione dei congiunti).

L’estensione di obbligo della mascherina entra in vigore già da oggi, martedì 27 ottobre 2020. Tutte le altre disposizioni anticontagio si applicano invece da domani fino al 30 novembre.