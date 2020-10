Svizzera, casi raddoppiati in una settimana

Come riporta questo pomeriggio il Corriere del Ticino, sono 17.440 i nuovi casi di cittadini positivi al covid in Svizzera, per la precisione il doppio rispetto a una settimana fa. Questo secondo i dati appena diffusi dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Tutto ciò mentre da giorni anche oltreconfine si discuto se sia opportuno o meno inasprire le restrizioni. Va detto che i tanmponi sono stati 82,026 test, a fonte dei 54185 di sette giorni fa. Il tasso di positività è ora del 21,26%. Nelle ultimi 15 giorni ci sono state 654 nuove infezioni ogni 100 mila abitanti. Oggi si contano in Svizzera anche 37 morti in più , per un totale di 1914, mentre altri 259 pazienti sono stati ricoverati in ospedale.

