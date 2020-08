Gli studenti ticinesi tornano a scuola: mascherina facoltativa o addirittura sconsigliata

Mentre in Italia la politica e il comitato tecnico scientifico discutono e si confrontano sulle norme da adottare nelle scuole per limitare la possibilità di contagio da covid in vista della ripartenza del 14 settembre, in Svizzera tutti i ragazzi tornano sui banchi, e le regole anti-coronavirus sono molto chiare, poche e semplici. Nella giornata del 30 agosto, dunque, gli allievi ticinesi tornano a scuola nel rispetto delle misure anti-covid.

Nelle scuole dell'obbligo tra docente e alunni in classe va mantenuto il metro e mezzo di distanza. Questa misura vale anche tra gli allievi stessi nelle scuole del post-obbligtorio, il metro e mezzo di distanza va mantenuto tra alunni e docente.

Nelle scuole comunali le mascherine sono sconsigliate poiché ritenute addirittura «controproducenti». Per le scuole medie sono facoltative, come anche nelle scuole post-obbligatorie dove, però, possono essere obbligatorie se non è possibile rispettare il distanziamento sociale.

Anche le mense scolastiche risentono delle misure anti-covid: viene stabilita una riduzione dei posti a sedere nei refettori delle scuole medie-superiori e post-obbligatorie.

