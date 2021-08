Over 60, vaccinazione covid senza prenotazione anche in farmacia

A Como in funzione anche l'hub in via Napoleona

Chi ha una età pari o superiore a 60 anni, e non è ancora vaccinato, non ha bisogno di prenotare il proprio appuntamento per la vaccinazione anti Covid-19 ma può recarsi direttamente in un centro vaccinale del territorio e chiedere la somministrazione del vaccino, con l'opportunità di ricevere anche la somministrazione dei vaccini Pfizer o Moderna. Verifica quali centri della tua ASST di riferimento consentono l'accesso diretto e porta con te la tessera sanitaria e il codice fiscale.

VACCINAZIONI IN FARMACIA

I cittadini di età superiore ai 60 anni possono recarsi anche in 21 farmacie lombarde e chiedere la somministrazione del vaccino Janssen di Johnson & Johnson. Consulta l’elenco allegato per scoprire la farmacia più vicina e chiedere informazioni.

Ecco quelle in provincia di Como

Farmacia Di Breccia Srl VIA PEREGO, 7 - Como 22100 (CO) 031 505454

Farmacia S.Agata S.R.L. Via Guffanti 2/b - Bulgarograsso 22070 (CO) 031 930460