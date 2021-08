Vaccini a Como, entra in funzione l’Hub in via Napoleona

Sabato 21 agosto entra in funzione l’Hub vaccinale in via Napoleona a Como, nell’area dell’ex ospedale. Il centro - allestito nel Padiglione Negretti, ossia nell’edificio che si trova a destra del monoblocco entrando dall’ingresso principale di via Napoleona - sarà operativo tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20. Per la sosta il parcheggio più vicino è l’autosilo Valmulini, collegato direttamente con via Napoleona. Potranno essere allestite fino a 18 linee vaccinali (per un totale di 1500 vaccinazioni al giorno). L’Hub in via Napoleona si affianca a quello a Lariofiere, ad Erba, che prosegue la sua attività, dalle 8 alle 20, tutti i giorni.

Autopresentazione Con l’occasione si ricorda che le persone over 60, il personale scolastico e universitario (insegnanti, Ata, collaboratori scolastici, personale amministrativo, volontari...), il personale sanitario (esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali) possono presentarsi negli Hub direttamente senza prenotazione.

Per tutte le altre persone la prenotazione va effettuata attraverso il portale di Regione Lombardia https:// prenotazionevaccinicovid. regione.lombardia.it/

Minorenni In fase di prenotazione è opportuno tenere conto che per i nati nel 2009, il giorno dell’appuntamento per la vaccinazione devono avere 12 anni compiuti.

Il giorno dell’appuntamento vaccinale, inoltre, i minori di 18 anni devono presentarsi portando con sé il Consenso Informato (scaricabile dal portale regionale dove si effettua la prenotazione) sottoscritto dal genitore/legale rappresentante.

Ai fini del consenso alla vaccinazione, che per i minori è dato dai genitori / tutori legali, è sufficiente che il giorno della vaccinazione sia presente anche uno solo dei genitori/tutori legali. Il genitore/tutore presente dichiarerà di aver informato l’altro genitore sulla vaccinazione del/la ragazzo/a.

I minori devono essere accompagnati e il consenso deve essere firmato davanti al medico da uno dei genitori o dal tutore legale.

Per coloro che non riuscissero ad accedere alla prenotazione, è possibile utilizzare il pulsante "Richiedi Abilitazione" per procedere alla registrazione e richiedere l’inserimento dei propri dati. Entro 24/48 ore dalla richiesta di registrazione sarà possibile accedere alla piattaforma e procedere con la prenotazione della vaccinazione.