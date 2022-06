Mascherine, la decisione del governo: sui mezzi di trasporto obbligo fino a settembre

Sui mezzi di trasporto, sia locali che nazionali (autobus, metro, treni, pullman) la mascherina sarà obbligatoria fino al prossimo 30 settembre. Questo ha stabilito il Consiglio dei Ministri di oggi 15 giugno. Si sta valutando cosa fare sugli aerei perchè il ministro del Turismo Garavaglia avrebbe chiesto di uniformarsi alle regole Ue (che non impongono l'uso della mascherina), data anche la stagione turistica alle porte.

Come già stabilito in precedenza non sarà più obbligatorio indossare la mascherina nei luoghi al chiuso: basta mascherine per cinema, teatro e anche per tutti gli eventi sportivi al chiuso. Per gli esami di Maturità e delle scuole medie sarà solo una raccomandazione.