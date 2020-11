Gallera: "Lombardia zona arancione già questo sabato"

"I numeri sono buoni e già da questo sabato potremmo diventare zona arancione". La conferma arriva dall'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera, che mercoledì 25 novembre, a margine della conferenza stampa sul provvedimento per l'isolamento degli asintomatici Covid nelle RSA, ha ribadito la linea del governatore Attilio Fontana.

"Purtroppo il dato dei decessi sarà l'ultimo a migliorare - ha spiegato Gallera - Tuttavia i numeri delle terapie intensive sono buoni e per questo siamo al lavoro per il cambio di colore della nostra regione. Potrebbe succedere già questo sabato, o al massimo lunedì". Poi, sulla nuova delibera regionale per curare i pazienti Covid privi di sintomi nelle case di riposo precisa: "Non ci saranno nuovi ricoveri di positivi nelle RSA, stiamo solo valutando come isolare asintomatici e fauci sintomatici già presenti nelle strutture. Questo tipo di pazienti potrà restare nelle RSA solamente se le strutture nelle quali si trovano avranno le necessarie condizioni sanitarie evitare che altri anziani si contagino, altrimenti saranno trasferiti negli ospedali".