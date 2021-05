La Lombardia resta zona gialla, Fontana: "Fate i bravi"

"La Lombardia resta in fascia gialla. I nostri parametri sono stabili e la campagna vaccinale procede, anche se non al massimo delle nostre possibilità". Lo scrive il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sul suo profilo ufficiale di Twitter. "Servono più vaccini!" aggiunge il governatore, che conclude: "Nel frattempo continuiamo a comportarci responsabilmente e rispettiamo le regole".

In giornata la Moratti aveva chiesto di dirottare verso la Lombardia più dosi, questo per via della sua capacità operativa. Intervento che ovviamente ha scatenato qualche polemica. Il governatore aveva invece chiesto di utilizzare nella nostra Regione le dosi di Astra Zeneca che altri rifiutano.