Da quando servirà il green pass per parrucchieri, barbieri ed estetiste

Le regole sul green pass, un meccanisco a ostacoli con in quale occorre fare i conti anche da vaccinati, soprattutto gli over 50 ancora in attesa della dose booster, cambieranno nuovamente il prossimo giovedì 20 gennaio, quando la certificazione verde, nel suo modello base, diventerà obbligatoria per accedere ai cosiddetti servizi alla persona: parrucchieri, barbieri ed estetiste.

Fino a quella data il green pass non sarà richiesto ai clienti, mentre era e resterà invece obbligatorio per dipendenti, gestori e professionisti, quindi per tutti gli addetti del settore dei servizi alla persona. Il green pass base, meglio ricordarlo in questa giungla verde, è quello che si ottiene anche con un tampone (antigenico o molecolare) con risultato negativo.

Da martedì 1 febbraio, nuova ulteriore stretta: il certificato verde base diventerà obbligatorio per entrare negli uffici pubblici e privati come Inps, Inail, Poste, banche. Stesso obbligo di green pass base anche per le attività commerciali, con esclusione di quelle considerate essenziali. Qui tutte le date e le scadenze fino al 31 marzo.