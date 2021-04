I dati dei contagi a Como dimezzati in un mese

"Mi chiedo poi se sia possibile che il sindaco non abbia mai sottomano i dati dei contagi della città. Ho visto sindaci che ogni giorno offrivano questo servizio ai loro cittadini. A Como i contagi non sono esplosi, hanno avuto un numero relativamente contenuto, ma conoscere nel dettaglio i dati aiuta a far capire a chi si comporta bene che sta facendo la cosa giusta".

Così Bruno Magatti, ex consigliere Civitas che hai poi avviato il progetto della Bottega Artigiana - in una nostra intervista dei giorni scorsi che ieri ha publbicato sulla sua pagina Facebook un grafico con l'pandamento dei contagi in città dal quale si evince un andamento incoraggiante. Ad esempio se nella prima settimana dall'8 al 14 marzo i contagi settimanali a Como erano 322, quindi ampiamente sora la soglia dei 25 casi, nell'ultimo periodo, dal 5 all'11 aprile sono scesi a 159.

Un lavoro importante quello di Magatti che aiuta a mettere in luce sotto la lente d'ingrandimento di numeri chiari i risultati dei moti sacrifici chiesti. Per Magatto la chiave per uscire dall'emergenza resta la corresponsabilità solidale. "Una società ipernormata, ossessionata dalle regole, che in questa fase sono diventate ancora piu esterme - aveva detto ancora Magatti - non aiuta a risvegliare una società capace di valutare i propri comportamenti virtuosi. Siè persa così l'occasione per stimolare la libertà solidale e responsabile. Ai bambini che non conoscono il pericolo devi dire cosa fare, ma non puoi farlo per tutta la vita perché poi si cresce. Invece ci ritroviamo con una situazione pessima delle scuole - che peraltro ha evidenti radici antiche e mai risolte - con l'imposizione normative che anche laddove sono state completamente attese non sono servite ugualmente ad evitare nuove chiusure, vedi il caso dei negozi o dei teatri".