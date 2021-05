Dati a Como città, il numero dei contagi cala vistosamente

Con l'obiettivo della corresponsabilità solidale, perchè sapere se il proprio buon comportamento influisce sull''andamento della pandemia è molto importante, continua il presioso lavoro di Bruno Magatti.sui numeri del contagio da covid in città. E i grafici che riportiamo dimostrano un calo significativo. Stiamo parlando dei casi di positività al coronavirus analizzati per settimana nelle ultime otto settimane e di quelli dei contagi giornalieri nelle ultime tre settimane.

Se il primo dato dimostra una curva mettamente in discesa, sì è infatti passati dai 200 casi di aprile ai 67 dell'ultima settimana di maggio (numeri quasi da zona bianca), il secondo dice invece che a Como città da diversi giorni siamo al di sotto dei 30 tamponi positivi giornalieri. Numeri che fanno ben sperare in un continuo miglioramento della situazione, sia per il periodo della stagione in cui il virus tende a "ritirarsi", sia per la campagna vaccinale che inizia ad avere dati significativi.